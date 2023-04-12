Akademisyen kıyımı yapan Uysal'dan 'Muhteşem Yüzyıl'lı adaylık reklamı

Nişantaşı Üniversitesi'ndeki akademisyen kıyımı ve baskılarla tanınan Levent Uysal, MHP Mersin adayı oldu. 'Muhteşem Yüzyıl' müziğiyle reklam yapan Uysal'a Öğretmen Sendikası tepki gösterdi.

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Akademisyen kıyımı yapan Uysal'dan 'Muhteşem Yüzyıl'lı adaylık reklamı

Akademisyen maaşları nedeniyle YÖK'ün hakkında inceleme başlattığı, itiraz edenlerin işten atıldığı, mobbinge maruz bırakıldığı, adeta akademisyen ve asistan kıyımı yapılan Nişantaşı Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal, Meclis'e hazırlanıyor.

Toplantılarda akademisyenlerin kilolarıyla alay edip okula tartı koyan, onlarca akademisyeni güvenlik zoruyla işten atan Uysal, MHP'nin milletvekili aday listesinin Mersin ilk sırasında yer aldı. 

Adaylığını 'Muhteşem Yüzyıl dizi müziği' fonuyla Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli ve kendi görüntüleri kullanılarak hazırlanan videoyla sosyal medyadan duyuran Levent Uysal, "Türk töresinin ışığında yüksek vazife duygusuyla çıktık yola. Sevdamız vatan, Mersin’e vazifeliyiz. Ezelden öğrendiklerimizi ebede taşıyacağız. Her şeyden önce Türkiye! Her şeyden önce Mersin!" paylaşımı yaptı. 

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Seçim 2023 MHP
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