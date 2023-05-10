CHP’de gençler, ‘biz de varız’ dedi, video yayımladı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi genç adayların yer aldığı bir video yayımladı. Videoda gençler, ‘biz de varız’ dedi.

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14 Mayıs seçimlerine dört gün kala CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından genç adayların yer aldığı bir video yayımladı.

Videoda gençler, ‘biz de varız’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Değişimin öznesi sensin; vekil de senin gelecek de! Genç bir meclis için 14 Mayıs'ta bir oy Kemal'e bir oy CHP'ye.”

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