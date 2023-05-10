CHP’de gençler, ‘biz de varız’ dedi, video yayımladı

14 Mayıs seçimlerine dört gün kala CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından genç adayların yer aldığı bir video yayımladı.

Videoda gençler, ‘biz de varız’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Değişimin öznesi sensin; vekil de senin gelecek de! Genç bir meclis için 14 Mayıs'ta bir oy Kemal'e bir oy CHP'ye.”