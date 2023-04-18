Kaftancıoğlu'ndan vatandaşa çağrı: Miktarın hiç önemi yok

CHP İstanbul İl Başkanlığı ile 39 ilçe örgütü yöneticileri, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için bugün İş Bankası şubelerinden seçim kampanyasına destek için bağış yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve il yöneticileri de bağışlarını Taksim'deki İş Başkası Şubesi'nde yaptı. Saat 11.00'de banka önünde buluşan partililer, bankadaki yoğunluktan işlemlerini bir süre yapamadı, bu arada açıklama yapan Kaftancıoğlu, partililerle birlikte vatandaşların da bağış için oluşturduğu kuyruğa dikkat çekti.

Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Bizler CHP örgütü ve İstanbullu vatandaşlar, halkın cumhurbaşkanı adayının kampanyasına destek olmak için ne kadar beklenmek gerekirse bekleyip o desteği yapacağız. O dayanışmayı göstereceğiz. Çünkü biz vatandaş dayanışmasının ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve bu seçimde bunu göstereceğiz. Çünkü devletin bütün imkanlarının seçime dönük, sınırsız ve hor bir şekilde kullanıldığı yerde halkın gelerek, hissederek verdiği 5 kuruşun çok daha güçlü olduğunu gördük. Bu dayanışmayı, halkın dayanışmasını büyütmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü halkın oylarıyla ve halkın desteğiyle, bütün kaynakları kullananlara inat cumhurbaşkanı seçilecek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir dayanışmayla cumhurbaşkanı koltuğuna oturmasını çok da anlamlı buluyoruz. O nedenle bizler 39 ilçede dayanışmayı büyüteceğiz ve halkın cumhurbaşkanını, halkın cebindeki verebileceği kaç kuruş olursa olsun, bununla kampanyasını sürdürmesini sağlayacağız.

“DAYANIŞMANIZI GÖSTERMENİZ ÇOK KIYMETLİ”

Ben buradan bütün İstanbullu vatandaşlara çağrı yapmak istiyorum sizlerin aracılığınızla. Aynen deprem döneminde olan dayanışma gibi halkın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na olabildiğince gönlünüzden koptuğunca, miktarın hiç önemi yok, dayanışmanızı göstermeniz çok kıymetli. Çünkü bir yanda halkla birlikte siyaset yapanlar var, diğer yanda ise devletin imkanlarını ve kaynaklarını hor kullananlar var."

Kaftancıoğlu ve beraberindekiler, açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için bağışta bulundu. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun hesabına 55 bin 598 lira yatırdı.

Kaynak: ANKA