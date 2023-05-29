Mustafa Sarıgül seçim sonuçlarını değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun çabası siyasilerin ikbal kaygısını aşamamıştır

CHP'den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabası siyasilerin ikbal kaygısını aşamamıştır" dedi.

CHP Erzincan il Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabası siyasilerin ikbal kaygısını aşamamıştır" diyen Sarıgül, Türkiye'nin "50+1 kıskacından kurtulması gerektiğine” dikkat çekti.

Türkiye'nin en önemli sorunlarını geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat pahalığı ve enflasyon olarak sıralayan Sarıgül, "Seçim sonuçlarını tartışırız, yorumlarız ama seçmeni suçlayamayız" dedi.

Seçim kampanyalarının eşit şartlarda gerçekleştirilmediğini vurgulayan Sarıgül, şunları söyledi:

"Bu seçimler eşit şartlar içerisinde yapılmamıştır. Bakanların aday yapılmasıyla kamu gücü seçim öncesinden başlayarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine kullanılmıştır. Hak, hukuk, adalet demeden milli iradeye zorla yön verilmeye çalışılmıştır. Bir oy daha fazla almak için her yol mübah sayılmıştır. Siyasi geleneğimizde olmayan yöntemler kullanılması beni son derece üzmüş ve demokrasimiz açısından kaygılandırmıştır."

"KILIÇDAROĞLU’NUN ÇABASI SİYASİLERİN İKBAL KAYGISINI AŞAMAMIŞTIR"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazanmak için gereken her şeyi yaptığını belirten Sarıgül, "Ancak gösterdiği çaba siyasilerin ikbal kaygısını aşamamıştır" dedi.

"TÜRKİYE, 50+1 KISKACINDAN KURTULMALIDIR"

Saırgül açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu seçimler göstermiştir Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkarak 50+1 kıskacından kurtulmalıdır. Partiler seçmenin önüne kendi söylem ve kadrolarıyla çıkmalıdır. Seçmen tercih etmediği bir partiye oy vermek zorunda bırakılmamalı, her koyun kendi bacağından asılmalıdır. Her parti kendi ağırlığınca tartılmalıdır. Ne verdiğimiz oylar ne gösterdiğimiz çabalar boşa gitmedi, gitmeyecek."