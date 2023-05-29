Area Araştırma yayımladı: İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçimin iki turundaki oy değişimleri

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın Adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,18 oy ile 13. cumhurbaşkanı seçilirken; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaorğlu, yüzde 47,82 oy aldı.

Dünyanın takip ettiği seçimlerin yankısı sürerken Area Araştırma, '14-28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kıyas Tabloları'nı yayımladı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Sinan Oğan yüzde 5.17; Muharrem İnce yüzde 0.43 oy almış ve iki adayın oylarının ikinci turdaki dağılımı merak konusu olmuştu.

Tabloda yer alan verilere göre Kemal Kılıçdaroğlu oyunu yüzde 2.96; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2.64 artırdı. Büyükşehirlerde de oyunu en fazla artıran yüzde 3.20 ile Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Erdoğan ise 30 büyükşehirde oyunu yüzde 2.47 artırdı.

Türkiye'nin 50 ilinde ise oyunu en fazla artıran yüzde 3.18 ile Erdoğan oldu. Kılıçdaroğlu ise bu illerde oyunu yüzde 2.2 artırdı.