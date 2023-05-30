Bloomberg: Mehmet Şimşek, yarın Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti

Bloomberg, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın diplomatlarla yapacağı kritik bir toplantıyı iptal ettiğiniz yazdı.

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Bloomberg: Mehmet Şimşek, yarın Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün (29 Mayıs) akşam görüştüğü eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın Ankara'da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal ettiği ileri sürüldü.

AKP'li eski Bakan Mehmet Şimşek'in Erdoğan ile görüşmesinin ardından tekrar ekonominin yönetiminde yer alacağı iddiaları gündeme geldi. Şimşek'in yarın yapacağı kritik bir toplantıyı iptal ettiği söylendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam AKP kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden iki kaynak, içeriğine dair bilgi vermedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Şimşek ismi bugün borsada özellikle banka hisselerinde sert yükselişe neden olurken, akşam saatlerinde Bloomberg dikkat çeken bir haber servis etti. Buna göre, Mehmet Şimşek Çarşamba günü Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantı, Şimşek’in programında “beklenmedik bir değişiklik” nedeniyle iptal edildi.

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