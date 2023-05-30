Meclis’te boş vekil odaları için kura çekimi

Seçimlerin ardından milletvekilleri Meclis'te kayıt işlemlerini sürdürüyor. Cuma günü yemin ederek göreve başlayacak vekiller Meclis'teki boş odalar için kura çekiyor.

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Meclis’te boş vekil odaları için kura çekimi

28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından Meclis’te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla İlişkiler Binası’ndaki odaları belirlendi.

Bu kapsamda Divan Salonu’nda, boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi. İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı.

Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri de katıldı. 27’nci Dönem’de milletvekili olan ve yeniden seçilen milletvekilleri, odalarını kullanmaya devam edecek.

Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, Meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurul Salonu’na yakın odalar tahsis edildi.

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