Barış Terkoğlu: Oylar işte böyle çalınıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, eski TÜİK Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Birol Aydemir'in çalışmasına işaret ederek "Yöntem şuna dayanıyor: Türkiye’de her bölgede; ortalama seçime katılım, geçersiz oy ve Erdoğan’a oy verme davranışı var. Aydemir, bunları tespit etmiş. Ardından katılımın sıra dışı şekilde yüksek, geçersiz oyların olağandışı düşük, Erdoğan’ın oylarının anormal yüksek olduğu sandıkları incelemiş.

Kimi yoruma göre 19 bin, kimi yoruma göre 22 bin sandıkta tuhaflık var. Bu sandıkların çoğunluğu; Şanlıurfa, Malatya, Erzincan, Siirt, Tokat, Maraş, Adıyaman, Hatay gibi illerde toplanmış.

Örneğin Şırnak-İdil’de, 1068 nolu sandıkta, katılım oranı yüzde 99.6. Geçersiz oy sıfır olurken Erdoğan’a yüzde 99.6 oy çıkmış. Peki bu tür sandıklarda ne kadar seçmen var? Yaklaşık 6 milyon. Erdoğan’a giden anormal oy sayısı ise 775 bin ile 836 bin arası. Bu, yüzde bir buçukluk oy demek" diye yazdı.

"Aydemir’in çalışması MHP oylarına dair de bir şey söylüyor." diyen Terkoğlu, "Toplam 10 bin 785 sandıkta, MHP’nin oy oranı, bulunduğu bölgeden en az 10 puan önde çıkmış. Bu sandıklardaki seçmen sayısı, toplamın yüzde 4.18’i. Şüpheli oylar, MHP’ye, 0.66 puan kazandırıyor. Mesela Urfa’da MHP’nin oyu yüzde 9.29. Ancak Harran ilçesindeki 1102 numaralı sandıkta, MHP’nin oyu yüzde 100. Erdoğan da bu sandıkta blok oy almış. Ortada bir tuhaflık olduğu açık." ifadelerine yerdi.

Muhalefetin her sandığa sahip çıkamadığını kaydeden Terkoğlu, "Sandık güvenliğini sağlamakla yükümlü bakanlığın başındaki Süleyman Soylu’nun, “Sandığa sokmayın” çağrısının nedeni de işte bu. Sokulmasın ki toplu oy kullanılsın, sokulmasın ki hileli sayım olsun, sokulmasın ki tehditle sandığa oy girsin! İşin ilginci, bugünün AKP vekili Mehmet Ali Çelebi, önceki seçimde muhalefetin sandık güvenliğini sağlıyordu, yukarıda anlatılanları o dönem bizzat kendisi anlatıyordu.

Demokrasiyi, akşam evde seçim sonuçlarını izleyenler değil, onun için mücadele edenler kazanacak" ifadelerini kullandı.

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