HÜDA PAR'dan tartışma yaratacak 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde AKP listelerinden TBMM'ye girmeye hak kazanan HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'nın Meclis yemini ile ilgili sözleri dikkat çekti. Ramanlı, yemin metninin doğru olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini savundu.

"DOĞRU BİR METİN DEĞİL"

Ramanlı,"O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutuldu her sabahın köründe. Nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü. Biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

"CHP'NİN ALTI OKU ÜZERİNE NİYE YEMİN EDİYORUM"

Ramanlı sözlerine şöyle devam etti: "Hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir. Ben CHP'li değilim. CHP'nin altı oku üzerine ben niye yemin ediyorum. Biz diyoruz ki bütün ideolojilerden insanlar sıyrılsın."

"BURADAN KİMSEYE EKMEK ÇIKMAZ"

Sözlerinin cımbızlandığını belirten Ramanlı yeni bir açıklama yaparak, "Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız. Kimse boşuna algı peşinde koşmasın. Buradan kimseye ekmek çıkmaz." ifadelerini kullandı.