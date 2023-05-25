Kılıçdaroğlu, Erdoğan hakkında ilk kez video izletti: Bir de iktidar sahipleri terör hakkında neler dedi, bakalım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile soru gelmesi üzerine kendisinin yıllar boyunca terör ilişkin yaptığı açıklamaları video gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da ilk kez bir video izlettiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın terör örgütlerine ilişkin sözlerine ve görüntülerine yer verilen videoyu izletti.

O videoda, Erdoğan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yaptığı "dön" çağrısı, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Hizbullah bir terör örgütü değildir" açıklaması 2014 yılında peşmergenin Türkiye'ye girişi, AKP Diyarbakır Milletveki Galip Ensarioğlu'nun "Devlet sürekli Öcalan ile görüşüyor" açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayında gazetecinin "Öcalan, Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız dediniz. Devletin elinde böyle bir bilgi mi var" sorusuna "Var ki söylüyorum" diye verdiği yanıt yer aldı.