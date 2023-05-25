Kılıçdaroğlu, "AK Partili değilim" diyen genci savundu: Paylaşımları durdurun, bırakın kavga dilini gençler

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'lilerle fotoğrafı ortaya çıkan Umut Nimet Ataş ile ilgili paylaşımların dolaştırılmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, "AK Partili değilim" diyen genci savundu: Paylaşımları durdurun, bırakın kavga dilini gençler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV adlı yotube kanalında Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılarak, gençlerin sorularını yanıtladı.

Programda, Umut Nimet Ataş isimli kişi, Kılıçdaroğlu’na çeşitli ithamlarda bulunduktan sora, "Ben hayatımda AK Parti teşkilatlarından içeri girmemiştim, bu seçim maratonu başlayana kadar. Diyarbakırlıyım, Kürt genciyim, bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun, istikrarın, güven ortamının zedeleneceği korkusundan AK Partiye dört elle sarıldım. 14 Mayıs seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verdim" dedi.

Ancak, Ataş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüştüğü ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ulutaş ait AKP'liler görüntülerin dolaştırılmasına tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, "Soru soran gençlere, “AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı” vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler" dedi. 

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