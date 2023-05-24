Oğuzhan Uğur: AK Parti'nin tüm teşkilatlarına o programa gitmeyeceksiniz diye mesaj atılmış

Oğuzhan Uğur, "Biz tüm partilere davet gönderdik. AK Parti'nin tüm teşkilatlarına o programa gitmeyeceksiniz diye mesaj atılmış" dedi.

Oğuzhan Uğur: AK Parti'nin tüm teşkilatlarına o programa gitmeyeceksiniz diye mesaj atılmış

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu. 

Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nu davet etmesinin ardından programda konukların çoğunun AKP'li olacağını söylemişti. Bugün yayınlanan programda Uğur, bir seyirciyle arasında geçen diyalog sonrasında AKP'lilerin neden programa gelmediğini açıkladı. 

"Aslında bunu yayınlamayacaktık" diyen Uğur, atılan iftiralar üzerine yayımlamak zorunda kaldıkları ifade etti. Uğur, "Biz tüm partilere davet gönderdik. AK Parti'nin tüm teşkilatlarına o programa gitmeyeceksiniz diye mesaj atılmış" dedi. 

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