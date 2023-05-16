Avukat Ülgen açıkladı: Meclis'e giren Gezi tutuklusu Can Atalay'ın tahliye süreci nasıl işleyecek?

Tahliyeye ilişkin Anayasanın 67. maddesini işaret eden avukat Celal Ülgen, Gezi tutuklusu Can Atalay’ın tahliye sürecine ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu.

Ülgen, “Anayasamızın 83’üncü maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ayrıca Anayasanın 67. maddesi ‘Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle bir taraftan Can Atalay’ın milletvekili seçilmesiyle dokunulmazlık hakkı kazanacağı ve Anayasa’nın 83. maddesi uyarınca seçimden önce işlediği iddia olan olaydan dolayı tutuklanamayacağı, yargılanamayacağından derhal tahliye edilmesi gerekir. Bu durumda direnilmesi halinde ise devreye seçilme hakkı ihlali girebilecektir. Bu nedenle önce yargılandığı mahkemeden Can Atalay’ın tahliyesinin istenmesi gerekecek ve bu konuda olumsuz bir karar verilmesi halinde ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurularak seçilme hakkının ihlal edilmesi ve tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiası ile başvuru yapılabilecektir” dedi.

BALBAY ÖRNEĞİ

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay da 12 Haziran 2011’deki genel seçimde Ergenekon tutuklusu olduğu sırada milletvekili adayı oldu ve CHP İzmir 2. bölgeden milletvekili seçildi. Bunun ardından iki kez tahliyesini isteyen Balbay’ın talebi reddedildi. Konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, mahkeme Balbay’ın adil yargılanma ve uzun tutuklulukla ilgili başvurusunu değerlenip, haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve 9 Aralık 2013’te tahliye kararı çıktı.