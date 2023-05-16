Yeni dönem hesapları: İşte AKP'de 'bakanlık' için adı geçen isimler

Erdoğan’ın, “AKP’nin parlamentodaki çoğunluğu” baz alarak parlamento içinden de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bakan atayabileceği ifade ediliyor. Bu isimlerin de Süleyman Soylu ile Mevlüt Çavuşoğlu olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet’te Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, TBMM’de çoğunluğu sağlayıp ikinci turda da “Erdoğan’ın ipi göğüsleyeceğini” düşünen AKP’de, grup başkanvekilliği gibi görevler alan eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç gibi isimlerin de bakan olarak görev alabileceği ifade ediliyor. Yılmaz Tunç’un Adalet Bakanlığı için adı geçiyor.

Tunç ile birlikte AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da “yeni kabinede adalet bakanı olabileceği” ileri sürülüyor.

Ayrıca TBMM Başkanlığı için de milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi isimler tartışılıyor.