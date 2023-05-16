Murat Ağırel: Sandığa gitmeyenlerin yarısı oy vermeye gitse durum değişiyor

14 Mayıs seçimlerinin ilk turda bitmemesi ve ikinci turda yeniden sandığa gidilecek olması kulisleri hareketlendirdi. Muhalefet seçmeninin umutsuzluğunu eleştiren gazeteci Murat Ağırel "Nereden çıktı bu ümitsizlik" diye sordu.

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Murat Ağırel: Sandığa gitmeyenlerin yarısı oy vermeye gitse durum değişiyor

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, ikinci tura kalan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında sandığa gitmeyen seçmen ile geçersiz oy sayısına dikkati çekti.

Ağırel, “Kullanılan 1 milyon oy geçersiz sayıldı. Yüzde 10’dan fazla seçmen sandığa gitmedi, gidemedi. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki oy farkı ise sadece 2 milyon 500 bin oy. Bakın geçersiz sayılan, Muharrem İnce’ye verilen, Sinan Oğan’ın aldığı oylardan bağımsız söylüyorum. Sandığa gitmeyenlerin yarısı oy vermeye gitse bile durum değişiyor” diye yazdı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, ikinci tura kalan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında sandığa gitmeyen seçmen ile geçersiz oy sayısına dikkati çekti.

Ağırel, “Kullanılan 1 milyon oy geçersiz sayıldı. Yüzde 10’dan fazla seçmen sandığa gitmedi, gidemedi. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki oy farkı ise sadece 2 milyon 500 bin oy. Bakın geçersiz sayılan, Muharrem İnce’ye verilen, Sinan Oğan’ın aldığı oylardan bağımsız söylüyorum. Sandığa gitmeyenlerin yarısı oy vermeye gitse bile durum değişiyor” diye yazdı.

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