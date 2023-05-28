Ankara ve İstanbul'da belgesiz oy kullanmak isteyen polisler gündemde: Tutanaklar tutuldu

İstanbul Kadıköy’de bulunan İhsan Sungu İlkokulu’nda belgesi olmayan bir polis ve bir bekçi oy kullanmaya çalışırken müşahitler ve sandık görevlileri tarafınca engellendi.

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Ankara ve İstanbul'da belgesiz oy kullanmak isteyen polisler gündemde: Tutanaklar tutuldu

Sol'da yer alan habere göre TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'den karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'daki Karacapaşa İlkokulu'nda da belgesi olmayıp oy kullanmak isteyen polislerin müşahitler tarafından engellendiği aktarıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimin ilk turunda bazı polislerin görev kağıtlarını fotokopi ile çoğaltarak birden fazla kez oy kullandıklarını vurgulamıştı.

Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konuyu sürekli gündeme getirdik. YSK’da temsilcisi bulunan partiler dinlemediler bile. Görev kağıdı ile defalarca oy kullanan polislerin seçimlere etkisi seçmen yazılan yabancılardan daha fazla. Görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar" demişti.

ANKARA'DA ÜÇ POLİS BELGESİZ OY KULLANDI, TUTANAK TUTULDU

Ankara Altındağ'da Aydınlıkevler İnönü Lisesi'nde üç polis başka bölgelerde görevli olduklarını söyleyip oylarını kullandı ancak sandık görevlilerine 142 belgelerini de göstermedi. Polisler hakkında tutanak tutulup TC kimlik numaraları alındı.

Ankara ve İstanbul'da belgesiz oy kullanmak isteyen polisler gündemde: Tutanaklar tutuldu - Resim : 1

Kaynak: İHA

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