Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı?

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için bugün (28 Mayıs 2023 Pazar) bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve iki aday var. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 64 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışıyor.

SEÇMEN KAĞIDI YENİDEN GÖNDERİLDİ

YSK, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvuru üzerine, ikinci tur oylama için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmenler, oy kullanacakları yer bilgisini e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.