ANKA’dan seçim gecesi verileriyle ilgili açıklama

14 Mayıs seçim akşamı sağladığı veri akışı üzerinden eleştirilerin hedefi olan ANKA Haber Ajansı, "Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine zamanında sunmuştur" açıklamasını yaptı. 

ANKA’dan seçim gecesi verileriyle ilgili açıklama

ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs seçimlerinde sağladığı veri akışı üzerinden eleştirildi. Sosyal medyada ANKA'nın veri girişinin yavaş olduğu, mevcut iktidarın kazandığına yönelik algı çalışmasına hizmet ettiği, seçim sonuçlarını açıklarken algı yaratmakla itham edilen Anadolu Ajansı ile farkı kalmadığı yorumları yapıldı.

ANKA Haber Ajansı seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine zamanında sunmuştur. Veriler yine aynı ilkeler ışığında haberleştirilmiş ve abonelerin sandık sonuçlarından hızla haberdar olması sağlanmıştır. ANKA Haber Ajansı, aynı sorumluluk ve şeffaflık ilkesi gereği ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla elindeki verileri kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmektedir."

ANKA’nın abonelere servis edildiğini söylediği veriler şöyle:

ANKA’dan seçim gecesi verileriyle ilgili açıklama - Resim : 1

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı
HDP YSK Temsilcisi Tiryaki: Hakkari'de vali ve AKP'liler seçimi elimizden almaya çalışıyor HDP YSK Temsilcisi Tiryaki: Hakkari'de vali ve AKP'liler seçimi elimizden almaya çalışıyor
Kıymalı börek yaparken bilmeniz gereken tüyo! Çok daha iyi pişiyor Kıymalı börek yaparken bilmeniz gereken tüyo! Çok daha iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Paylar değişti: İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları
Kulis: Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor Kulis: Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor
Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları: "Pes etmek, vazgeçmek yok" Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri
İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi