ANKA’dan seçim gecesi verileriyle ilgili açıklama

ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs seçimlerinde sağladığı veri akışı üzerinden eleştirildi. Sosyal medyada ANKA'nın veri girişinin yavaş olduğu, mevcut iktidarın kazandığına yönelik algı çalışmasına hizmet ettiği, seçim sonuçlarını açıklarken algı yaratmakla itham edilen Anadolu Ajansı ile farkı kalmadığı yorumları yapıldı.

ANKA Haber Ajansı seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine zamanında sunmuştur. Veriler yine aynı ilkeler ışığında haberleştirilmiş ve abonelerin sandık sonuçlarından hızla haberdar olması sağlanmıştır. ANKA Haber Ajansı, aynı sorumluluk ve şeffaflık ilkesi gereği ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla elindeki verileri kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmektedir."

ANKA’nın abonelere servis edildiğini söylediği veriler şöyle:

Kaynak: ANKA