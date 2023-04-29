Almanya'daki gazeteci anlattı: Seçmen listesi yok, boş kağıda adını yazıyorlar

Gazeteci Hakan Erol, Almanya'da oy kullanan göçmenlere dair izlenimlerini yazdı.

Almanya'daki gazeteci anlattı: Seçmen listesi yok, boş kağıda adını yazıyorlar

Almanya'da ikamet eden gazeteci Hakan Erol, yurt dışındaki oy kullanma izlenimlerini anlattı. 

Twitter'dan paylaşımda bulunan Erol, oyunu kullandığını söylerken, seçmen listesinin bulunmadığını isimlerin boş kağıda yazıldığını ifade etti. 

Sandık başkanından başka yetkilinin bulunmadığını da belirten Erol, "Bu çok tehlikeli durum. Ayrıca sandıkların başında tespih çekip dua eden tiplerden tutun da konsolosluk önünde Rabia işareti yapana kadar ne ararsan var. Biraz ortamı gördükten sonra daha da emin olum ki, yurt dışı oylarının korunacağına zerre inancım yok" dedi.

Erol şöyle devam etti: 

"Bu da genel gözlemim: Yeni göç etmiş insanlar CHP'ye, daha önce göç etmiş olanların büyük çoğunluğu ise AKP'ye oy veriyor. Son olarak, ben dahil, yurt dışında yaşayan hiç kimse oy kullanmamalı. Burada sefa süren tiplerin, Türkiye'de insanları umursadıkları yok. Euro'nun 21'den de yüksek olmasını ve Türkiye'de rahat tatil yapmayı düşleyen tipolojinin, ülkenin kaderine etki etmesi yasaklanmalı."

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