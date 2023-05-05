Almanya'da oy hilesini CHP önledi: Tutanak tutuldu

GERÇEK GÜNDEM

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor.

Seçmen yoğunluğunun en fazla olduğu Almanya’da, sahte oy kullanma olayı CHP’li sandık görevlilerinin dikkati ve ısrarlı takibi sayesinde ortaya çıkarıldı. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, yurt dışı seçmeni olmadığı halde oy kullanan kişinin yurtiçinde oy kullanmasına kısıtlama getirdi.

Sahte oy kullanımı ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Stuttgart Birlik Başkan Yardımcısı Şirin Üstün yaşananları şöyle anlattı:

01 Mayıs günü Hasan Kiraz isim seçmene "Yurtiçi Seçmen Kütüğünde" kayıtlı olmasına rağmen Stuttgart-13E numaralı sandıkta oy kullandırıldığını fark ettik. Hemen olayın tutanak altına alınmasını istedik. Başta AKP ve MHP’li sandık kurulu üyeleri itiraz ettiler. Ancak ısrar ettik. Bu sefer de sandık kurulu başkanı sahte oy kullanan kişinin T.C kimlik numarasını tutanağa yazmak istemedi. MHP’li üye ile aramızda gerginlik yaşandı. Biz yurt dışı seçim genelgesinin uygulanmasında ısrar ettik ve geri adım atmadık. Sonuçta olayı tutanak altına aldık. Zarf sayım tutanağında oy kullanan seçmen sayısının 402, sandıktan çıkan zarf sayısının 403 olduğunu tespit edip tutanağa geçirdik.”

Oy sahteciliğinin tespit edilmesinin ardından Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, Rize’nin Pazar ilçesi 1076 nolu sandığın 187. sırasına bulunan Hasan Kiraz’ın yurt içinde oy kullanamayacağına yönelik karar aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem