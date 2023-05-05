Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak yapay zeka videosu: 'Yapaysa Erdoğan yapay'

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini yapay zeka ile görselleştirerek yeni bir video paylaştı.

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Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından dün yayınladığı videoda; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri gerçek olsa nasıl olurdu, #YapaysaErdoğanYapay diyerek yapay zeka ile gösterdi.

Yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ile pilot, astronot, öğretmen, doktor, alışveriş yapan vatandaş gibi farklı şekillerde gösterildi, kendi sözlerinin muhatabı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri ile ülkemizin gerçekleri arasındaki çelişki çarpıcı şekilde gözler önüne serildi.

Saadet Partisi; ekonomiden depreme, hakaretten uçuk vaatlere kadar birçok konuyu ele aldığı videoyu “Görüntüler yapay zekanın; yaşananlar tek aklın ürünü!” diyerek bitirdi.

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