Akşener: Burada bulunanlar hain değil Recep Bey, sen etrafında bulunanlara bak

Siz isterseniz başbakan Meral olur, 13. cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olur.

14 Mayıs aynı zamanda Anneler Günü. Annelere, kızlarımıza hakaret edenleri, bize sürtük diyenleri, bize çürük diyenleri emekli edecek miyiz? Gençlerimizin umudunu çalanları, 82 puan aldığı halde mülakattan elenip tayin edilmeyenlerin ve aynı zamanda AKP bünyesinde dayısı olanların 52 puanla tayin edildiği bu harami düzene son verecek miyiz?

Birbirimize küfür ederek, hakaret ederek, iftira atarak bir seçim olabilir mi? ben siyasi bir ailenin kızıyım. Abim 80 ihtilaline kadar MHP'nin Kocaeli İl Başkanı'ydı. Babamın amcası Atatürk'ün arkadaşıydı. Böyle bir siyasi aileden geliyorum. 30 senedir politika yapıyorum. 50 yıllık bir hafızaya sahibim. Böylesine küfür ederek, milletimizi aşağılayarak bir seçime gitmedik.

Kendisini İstiklal Mücadelesi veren bir şahıs olarak tarif ediyor ve bizleri darbecilikle suçluyor. Ne zaman oy vermek, sandığa oy atmak ne zamandır darbe olmuş? Darbeyi beli silahlı olan insanlar yapar. Ne zaman seçmen darbe yapmış kardeşim?

Bütün bunlar Hollanda'dan hesapları olduğuna dair bilgiler dolaştı. Söyleyemediğim yerlerde hesapları olduğuna dair bilgiler, belgeler havalarda uçuştu. Bir tane soruşturma açılmadı. Şimdi bunların araştırılması varsa hırsızlıkların ortaya çıkmasının getirdiği endişeyle, bunların unutturulması için siz işgalci, siz darbeci, ben PKK'lıyım. Böyle bir ahlaksızlık hayatımda görmedim. Bunlar kafayı kırmış diyorum ama en kırık kafa bile böyle olmaz.

Burada bulunanlar hain değil Recep Bey, sen etrafında bulunanlara bak. Tam karşımda Sinan var. Sinan Ateş'i bir pankart olarak koymuşlar. Ey ayakkabısına kadar herkesin her şeyini bildiğini iddia eden muhteremler, bu ülkede başkentte gencecik bir akademisyen katledildi. Hani her şeyden haberiniz vardı? Hani her şey size bağlıydı? Ne katillerini ne azmettirenleri buldunuz.

Bizlere vatanı bölen diye iftira atan Recep Bey, sen kimsin? Bu elinde senin Hizbullah var. Gaffar Okkan'ın katilleri var. Onu katledenlerin tamamı şu anda serbest. Gaffar Okkan cinayetinden bir Allah'ın kulu hapiste değil. En son 71 yaşında, çok yaşlıymış diye birini affettin Recep Bey. Senin elinde Hizbullah var, önce kendine bak. Sol elinde PKK var. Hatırlıyor musunuz akil adamlar nasıl geziyorlardı. Hatırlıyor musunuz Habur rezaletini. Teröristler rahatsız olmasın diye Atatürkümüzün, al bayrağımızın çadır mahkemelerinden çıkarıldığını bu kardeşiniz öğrendi. Senin bir elinde Hizbullah, diğerinde PKK var. Esas mesele bunların konuşulmaması.

Biz hemen iktidar olur olmaz 1 ay içerisinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köy okullarını açacağız. Derhal 11 bin köy okulu, henüz yıkılmamış ufak bir tamiratla açılabilir durumdaki köy okullarını açıyoruz. Bunları Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor.

Recep Bey'in İstanbul mitinginde diyorlar ya "Karı gibi mutfaktan çıkmayan lidere değil arı gibi çalışan lidere oy ver." Biz mutfaktan çıkmadığımız için karılar böyleymişiz. Sizi kim doğurdu! Sizi doğuran analarınıza hakaret. Sizi doğuran, doyuran analarınıza hakaret. Arı gibi diyenler de arı gibi çalışmıyorlar. Onlar da tembel teneke. Onlar ancak yan gelip yatıp, 5-10-15 maaş verdikleri gençlere pudra şekeri çektiren gençler bunlar. Anneler Günü'nde bize hakaret edenlere gereken dersi verecek miyiz? Söz mü? Kadın sözü mü? Ben kendimden bildiğim için kadınlar bir şeye söz verdi mi yandınız.

Evde olan dar gelirli ailelerin kadınlarına 2500 lira maaş bağlayacağız.

İYİ Partili her bir kardeşimden bir oy Kemal'e bir oy Meral'e elbette istiyorum.

