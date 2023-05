Kılıçdaroğlu’na oy verecek olan Zafer Partili genç anlatıyor: ‘‘Bu hükümetin artık değişmesi gerekiyor’’

Türkiye’nin kader seçimlerine günler kaldı. Artık saatler sayılıyor.



Siyaset bilimci ve araştırmacılara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda bitebilmesi için seçmenlerin bölünmeden tek bir adaya oy vermesi bu seçimin sonucunu belirleyecek en önemli etkenlerden biri.



Bu anlamda Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri, Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. Zafer Partisi ve Memleket Partisi ise ayrı iki adayla seçime girecek.



Yine siyaset bilimci ve araştırmacılara göre, Zafer Partisi ve Memleket Partisi’ni destekleyenler ve oy vereceğini söyleyenlerin arasında genç seçmenlerin sayısı hiç azımsanmayacak kadar fazla.

Ulaş Tol

Toplumsal Etki Araştırma Merkezi (TEAM) Genel Müdürü Ulaş Tol, seçim yaklaştıkça rasyonel davranışların yükseldiğini ve tepki oyu kullanma fikrinin zayıfladığını gözlemlediklerini anlatıyor:



‘‘Zafer Partisi 2022 başlarında bir popülarite kazandı, milliyetçi gençlerde özellikle bir karşılık buldu, fakat 2022 ikinci yarısından itibaren düşüşte.

Bu gençlerin temel özelliği Erdoğan karşıtlığı aslında, ama milliyetçiler de. O yüzden CHP'yi beğenmiyorlar, popüler siyasetçilere bir dönem gidiyorlar ama o liderler de onları kavrayacak bir siyaset üretemediği ve Erdoğan'dan çok muhalefetle uğraştıkları için orada kalmıyorlar.

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA RASYONEL DAVRANIŞ YÜKSELİYOR"

İnce'nin de başına aynısı geliyor. Bir de şimdi seçime yaklaştıkça rasyonel davranış yükseliyor ve tepki oyu kullanma fikri zayıflıyor.’’

Tol’un da işaret ettiği seçmenlerden biriyle röportaj yaptık. ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’a neden oy vermediğini, Kılıçdaroğlu ile ilgili ne düşündüğünü ve Türkiye siyaset ile ilgili birçok konuyu konuştuk.

ZAFER PARTİLİ SEÇMEN ANLATIYOR

ATA İttifakı, 11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi’nden oluşan bir seçim ittifakı. Eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sinan Oğan, ATA İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı.



‘‘Muhalefetin birçok hatası olduğunu kabullenmekle beraber mevcut durumun asıl sorumlularının kim olduğunun unutulmaması gerekiyor’’ 25 yaşındaki Ahmet*, Zafer Partisi’ni destekleyen bir genç. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Kılıçdaroğlu’na vereceğini söylüyor. Ahmet, siyaset gündemini takip eden bir genç. Siyaset ile ilgili düşüncelerini ‘‘Uzunca bir süredir ülkem için umutsuzluk ve karamsarlık duygularını sonuna kadar hisseden birisiyim’’ diyerek anlatmaya başlıyor:



‘‘25 yaşında, Sinoplu, yaklaşık 15 yıldır İstanbul’da ikamet eden bir gencim. Ekonomi bölümünü okudum, bölümüm ile ilgili bir iş yapıyorum. Güncel siyaseti uzunca bir süredir takip eden ve uzunca bir süredir ülkem için umutsuzluk ve karamsarlık duygularını sonuna kadar hisseden birisiyim.



Müslümanım. İdeolojik olarak kendimi bir çizgide konumlandırmam gerekirse Atatürkçü ve Türk milliyetçisi birisi olduğumu söyleyebilirim. İslamcılık, Kürtçülük vb. ideolojilerin ülkemiz için zarardan başka bir şey getirmediğini düşünen birisiyim.



“ÜLKEMİZDE SİYASET YALAN VE ÇIKAR ÜZERİNE KURULU”

Ülkemizde siyasetin son zamanlarda oldukça yalan ve çıkar ilişkileri üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Siyaset aslında doğası gereği yalan ve çıkar ilişkileri üzerine kurulu olsa dahi ülkemizde bunun son zamanlarda üst seviyede yaşandığını görmek canımı sıkıyor.

2023 seçimlerine giderken de ülkemin son yıllarda yaşadığı tabloya bakarak mevcut hükümetin artık başarılı bir yönetim sergileyemeyeceğini düşünüyorum. Muhalefetin birçok hatası olduğunu kabullenmekle beraber mevcut durumun asıl sorumlularının kim olduğunun unutulmaması gerekiyor.’’



"ZAFER PARTİSİ'NİN BARAJI GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ahmet, Zafer Partisi’ni neden desteklediğini ve Özdağ ile ilgili ne düşündüğünü şöyle ifade ediyor:



‘‘Zafer Partisi’nin Türk siyasetine yeni bir heyecan getirdiğini düşünüyorum. Özdağ’ın ülkenin en temel sorunlarından birisi olan sığınmacı sorununu her gün korkusuzca dile getirmesi, bu meselenin diğer partiler tarafından da göz ardı edilmemesini sağladı. Zafer Partisi’nin kesinlikle barajı aşması gerektiğini düşünüyorum. Bu sorunu Meclis’te korkusuzca dile getiren bir partinin olması ülkemiz için bir şanstır. Her gün televizyonlarda ve sosyal medyada insanlara ırkçı damgası vuranların bunu asla istemediklerini biliyorum.’’

Ahmet’e göre, Türkiye’nin en büyük sorunu geçici sığınmacı statüsündeki göçmenler. Zafer Partisi haricindeki diğer partilerin bu konuyla yeterince ilgilenmediğini düşünen Ahmet, tam da bu sebepten daha önce desteklediği İYİ Parti’den uzaklaştığını aktarıyor:



‘‘Şu ana kadar MHP, CHP ve İYİ Parti’ye oy verdim. Kuruluş aşamasında ve sonrasındaki süreçte milliyetçi - muhalif seçmenin sesi olacağını düşündüğüm için İYİ Parti’ye büyük bir sempati besliyordum. Ancak ilerleyen zamanlarda geldiği konum itibari ile Avrupa’daki merkez sağcı partilerden bir farkı kalmadığını gördüm. Özellikle sığınmacı sorununa olan umursamaz yaklaşımları beni İYİ Parti’den soğutan şeylerin başında geliyor.



“MEVCUT HÜKÜMETİN ARTIK DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Bana göre şu an ülkemizdeki en büyük sorun sığınmacı istilası sorunudur. Sayıları her geçen gün artan sığınmacı ve kaçakların geleceğimiz için büyük bir tehlike oluşturacağını düşünüyorum.



Mevcut hükümetin artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum, ortada bir sorunun olduğu bariz ve bu sorunlara sebebiyet verenlerin bu ülke için artık sunabilecekleri güzel bir şeyler olduğunu düşünmüyorum.

Hükümetin sığınmacı meselesi ve ekonomik sorunlar nedeniyle de birçok seçmenini kaybedeceğini düşünüyorum. Televizyonlarda ne kadar pembe tablo çizmeye çalışırlarsa çalışsınlar her geçen gün sokaktaki daha fazla insan bu tablonun gerçek olmadığının bilincine varıyor.’’

“KILIÇDAROĞLU’NUN DÜZGÜN BİR İNSAN OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Ahmet, Kılıçdaroğlu’nu neden destekleyeceğini şu cümlelerle özetliyor:



‘‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanırken sokağı ve realiteyi göz önüne alarak oy kullanmayı düşünüyorum. Ülkemizin selameti için mevcut hükümetin artık değişmesi gerekiyor, bu su götürmez bir gerçek. Kalbimden geçen isim Sinan Oğan, gerçekten Cumhurbaşkanı olduğu takdirde ülkeye liyakat ile yöneteceğine inancım tam.

Kendisi bilgisiyle, birikimiyle, fikirleriyle bunu başarabilecek kapasitede bir insan. Ancak maalesef realiteye baktığımızda ülkemizde şu an iki kutuplu bir siyasi çekişme söz konusu. Bir yanda Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu bir yanda Cumhur İttifakı adayı Erdoğan var. Seçim ikisi arasında olacak. Ben bu gerçeği göz önünde bulundurarak, kalbimin sesini arka plana atarak seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim. Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim onlarca konu var, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde de eleştirmeye devam edeceğim.

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş olsaydı seve seve oy verirdim, şu an ise mecburiyetten oy veriyorum. Ülkemizin bu hale gelmesine sebebiyet veren mevcut hükümetin kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum.



Açık konuşmak gerekirse Kılıçdaroğlu’nun karakter olarak düzgün bir insan olduğuna inanıyorum. Ancak HDP ile ilgili tutumu kendisine yönelik mesafe koymama sebep oluyor, bundan dolayı oy versem dahi her zaman muhalifi olmaya ve yanlışlarını her ortamda söylemeye devam edeceğim. Kendisine oy veren çoğu insanın da oy verme gerekçesinin fikirlerine ve siyasetine hayranlık duymaktan değil, mevcut hükümete bıkkınlıktan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum.



“CUMHUR İTTİFAKI KAZANIRSA HAYATIMA AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM”

Ben bu seçimi ufak bir fark ile Millet İttifakı’nın kazanacağını düşünüyorum. Ancak öyle muhalefet medyasının dediği gibi yüzde 60-65 oy alacak bir Kılıçdaroğlu olmayacak, yüzde 50-51 gibi bir oy ile seçileceğini düşünüyorum. Öteki ihtimal olur da Cumhur İttifakı kazanırsa da aynı şekilde hayatıma devam etmeyi planlıyorum. Yurtdışında yaşama hayalleri kuran birisi değilim, ne olursa olsun kendi vatanımda yaşamak ve kendi vatanıma hizmet etmeye devam etmek isterim.’’



*Röportaj yaptığımız kişinin ismi kendi isteği doğrultusunda değiştirilmiştir.

