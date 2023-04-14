AKP’den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmişti; Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat hakkında gözaltı kararı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında depremde 72 kişi yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatılan Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
AKP’den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmişti; Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat hakkında gözaltı kararı

AKP'den milletvekili adaylığı için başvuran ve listede yer verilmeyen eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının depremde 72 kişiye mezar olmasına ilişkin soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre,  Hambolat'a, bu gelişmeler sonrasında listelerde yer verilmedi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hambolat, Doğramacı ve Nihat Kılıçlar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Avukat Mehmet Şükrü Yılmaz, binanın depreme dayanıksız olduğu yönündeki rapora rağmen “Esnaf mağdur olacak” diye yıkılmadığını hatırlatarak, şüphelilerin tutuklanması gerektiğini söyledi.

Etiketler
Deprem Seçim 2023 AKP Hatay
Son Güncelleme:
Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.. Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..
19 yıllık tatlıcı Kazandibi tatlısının püf noktasını paylaştı! Kıvamı böyle daha iyi oluyor.. 19 yıllık tatlıcı Kazandibi tatlısının püf noktasını paylaştı! Kıvamı böyle daha iyi oluyor..
DSP'de bir istifa daha: Koca partiyi üç kişi pazarlamaya çalıştı DSP'de bir istifa daha: Koca partiyi üç kişi pazarlamaya çalıştı
AKP medyası, Engin Özkoç sözleri keserek paylaştı; CHP'li vekil orijinal görüntülerle yanıt verdi, Süper Haber özür diledi AKP medyası, Engin Özkoç sözleri keserek paylaştı; CHP'li vekil orijinal görüntülerle yanıt verdi
ÇOK OKUNANLAR
Kamuoyu araştırmacısı Ali Sabuktay, "Muharrem İnce'nin tek amacı..." diyerek açıkladı "Kılıçdaroğlu da bunun farkında olduğundan son derece temkinli yaklaştı"
Anket analizleri: Muharrem İnce hangi partiden, ne kadar oy alıyor? Muharrem İnce hangi partiden, ne kadar oy alıyor?
SGK Başuzmanı tek tek sıraladı: Nisan ayında emekli olan bir EYT’li 9 ödeme alacak! Nisan ayında emekli olan bir EYT’liye 9 ödeme!
İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi İslam Memiş altında yeni sıçrama için tarih verdi
Özgür Demirtaş uyarılarını sıraladı, dolar kuru tahmininde bulundu! Özgür Demirtaş, dolar kuru tahmininde bulundu!