Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Adana Saimbeyli'de, saat 17:75'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı.
AFAD Deprem Dairesi'nin verdiği bilgiye göre saat 17:75'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-11
Saat:17:57:02 TSİ
Enlem:37.889 N
Boylam:36.257 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BdXgArZoEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi