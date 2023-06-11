Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Adana Saimbeyli'de, saat 17:75'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

 Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı.  

AFAD Deprem Dairesi'nin verdiği bilgiye göre saat 17:75'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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