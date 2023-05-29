15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Erdoğan’ın posteri asıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Erdoğan’ın posteri asıldı

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne astı.

Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrıldı.

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