Nagehan Alçı: İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilmesini öngörüyorum

Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, "Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum" dedi.

Nagehan Alçı: İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilmesini öngörüyorum

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, 13. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme ihtimalini kuvvetli gördüğünü söyledi.

Habertürk TV canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Alçı, "Müesses nizamın şu an en çok nefret ettiği ve karşısında koyduğu isim Ekrem İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum. Bu tabi son derece tartışmalı bir şey olur ama böyle bir şey öngörüyorum" dedi.

İmamoğlu, İstanbul seçimi süreciyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmekten yargılanıyor.

Etiketler
seçim 2023 Ekrem İmamoğlu Nagehan Alçı
Acemoğlu'dan seçim değerlendirmesi: Ekonomi için çok fazla belirsizlik var Acemoğlu'dan seçim değerlendirmesi: Ekonomi için çok fazla belirsizlik var
İslam Memiş herkesin aklındaki soruya yanıt verdi: Dolar mı daha çok yükselecek euro mu? İslam Memiş herkesin aklındaki soruya yanıt verdi: Dolar mı daha çok yükselecek euro mu?
Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş
Erdoğan, Saray'da konuşuyor Erdoğan, Saray'da konuşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Saray'da konuştu Erdoğan, Saray'da konuştu
Sinan Oğan ile Zekeriya Yapıcıoğlu aynı karede: Erdoğan konuşurken sarayın balkonunda kimler vardı? Sinan Oğan ile Zekeriya Yapıcıoğlu aynı karede: Erdoğan konuşurken sarayın balkonunda kimler vardı?
Nagehan Alçı: İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilmesini öngörüyorum Nagehan Alçı: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesini öngörüyorum
Acemoğlu'dan seçim değerlendirmesi: Ekonomi için çok fazla belirsizlik var Acemoğlu'dan seçim değerlendirmesi: Ekonomi için çok fazla belirsizlik var
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu