'14 Mayıs’ta 110 bin Suriyeli oy kullanacak, hepsi AKP’ye oy verecek denilerek yalan söyleniyor'

Sema Kızılarslan

İnsan Hakları Aktivisti ve Sığınmacı Hakları Platformu Üyesi Taha Elgazi, Kilis’te 4 Nisan’da okuldan çıktıktan sonra su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunan kız çocuğun ailesiyle yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Elgazi’nin yayında anlattığı konu başlıklarından bazı öne çıkanlar şöyle:

“GİNA, ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE MAALESEF İŞKENCEYE MARUZ KALMIŞ”

Elgazi, Gina’nın öldürülmesinin arkasında ‘’ayrımcılık ve ırkçılık’’ olduğunu vurguladı:

“Gina, dokuz yaşında bir kız çocuğu. Salı günü okuldan çıktıktan sonra kaybolmuş. Ailesi tabii ki hemen hastanelere ve aynı zamanda polis karakollarına bilgi verip ihbarda bulunmuş. Birinci gün herhangi bir bilgi alamamış aile. Bir gün sonra kamera kayıtlarını izledikten sonra yirmi metrelik bir kanalın orda kaybolduğunu görüyorlar. Burada tabii ki aile o noktada bulunan komşulardan kimi şüpheli görüyorsa onu tespit etti.

O bölgede yaşayan cani kişi şüphe altında oldu. Bu kişiden şüphelenilmesinin sebebi, mahallede hem Türk vatandaşlarına hem de Suriye sığınmacılara saldıran bir kişi olması. Kendisi uyuşturucu kullanıyor ve aynı zamanda sabıka kayıtları mevcut.

Çocuğun cesedi cansız bir şekilde çıkarıldı. Polisin çıkartmasından iki-üç saat önce atılmıştı. Dişleri kırılmış, yüzünde farklı yaralar vardı. Aynı zamanda da darp edilmişti. Gina, öldürülmeden önce maalesef işkenceye maruz kalmış.

Bir insan hakları savunucusu olarak olayda ayrımcılık, ırkçılık zaviyesi var. Çünkü yıllardır, Suriyeli sığınmacıların üzerine herhangi bir vaka olduğu zaman ne yazık ki Suriyeli sığınmacıya destek verilmiyor. Bu hukuk boşluğu toplumdaki bazı kişileri teşvik etti.’’

“14 MAYIS SEÇİMLERİNDE OY KULLANMA HAKKI OLAN SURİYELİ SIĞINMACI SAYISI TÜRKİYE'NİN GENELİNDE YÜZ ON BİN KİŞİ”

Elgazi, 14 Mayıs seçimlerinde kaç Suriyelinin oy kullanacağına dair tartışmalarla ilgili de konuştu. Milyonlarca Suriyelinin oy kullanacağı bilgisinin yalan olduğunu söyleyen Elgazi, şöyle dedi:

“Maalesef seçimde oy kullanacak Suriyelilerin durumu ile alakalı yanlış bilgiler sosyal medyada dolaşıyor. Suriye sığınmacılardan oy kullanma hakkı olanların milyonlar olduğundan bahsediyorlar.

Resmi verilere herkes ulaşabilir. Ayrımcılık yapan kişiler de bu verilere ulaşabilir. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma hakkı olan Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye'nin genelinde 110 bin kişi.

“SURİYELİ NEFRETİNİ ‘BÜTÜN SURİYELİLER AK PARTİ'YE OY’ VERECEK YALANIYLA ANLATIYOR”

Milyonlar oy kullanacak propagandasının arkasında ne yazık ki muhalefet partilerin bir kısmı var. Siyasetçilerin bir kısmı Suriye düşmanlığını ve Suriyeli nefretini ‘Bütün Suriyeliler AK Parti'ye oy’ verecek yalanıyla anlatıyor.

Bu en büyük yanlış. Oylarını AK Parti'ye vermek zorunda değiller. Oy kullanma hakkına sahip 110 bin kişinin içinde MHP'li de var, CHP'li de var, İYİ Parti'li de var, HDP’li de var, TİP’li de var…

Türkiye'de Suriyeli toplumunu AK Parti'yle ilişkilendirerek, oraya bağladılar. Bu en büyük yanlış. Savaştan kaçmış bir toplum olarak Türkiye'ye gelirken hangi iktidar varsa o dönemde o iktidara daha yakın olunması normal. AK Parti'nin yerine CHP olsaydı kesin bir şekilde Suriyeli sığınmacı toplumu CHP'ye daha yakın olacaktı.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili ‘Bunlar yarın gidip AK Parti'ye oy verecekler’ denilerek yanlış yapılıyor. Anayasaya göre ‘buna oy verme, bunu ver deme’ hakkımız yok.

Sığınmacılar, bir toplum olarak Türkiye'ye sığınırken aslında halka sığındı. Herhangi bir partiye değil. O nedeniyle Suriyelileri bir partiye bağlamak siyaset yapanların kusuru.’’