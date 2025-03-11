Uzmanı Uyardı: İstemsiz Kilo Verenler ve Karın Ağrısı Şikayeti Olanlar Dikkat!

Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, nedensiz şekilde kilo vermeye başlayan ve karın ağrısı olan kişileri kanser rahatsızlığına ilişkin olarak uyardı.

Uzmanı Uyardı: İstemsiz Kilo Verenler ve Karın Ağrısı Şikayeti Olanlar Dikkat!

Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, nedensiz olarak kilo kaybı ve karın ağrısının pankreas kanserine işaret edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Karın ağrısı ve nedensiz kilo kaybına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyaran Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe bunların pankreas kanserinin belirtileri olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Karatepe, pankreas kanseri tedavisi ve Whipple cerrahisi hakkında bilgi verdi.

Yaş, ailede pankreas kanseri öyküsü, sigara tüketimi, obezite, diyabet ve kronik pankreatit gibi hastalıkların pankreas kanseri riskini artırabileceğini belirten Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "Sağlıksız beslenme ve düşük fiziksel aktivite de risk faktörlerindendir. Ancak tüm pankreas kanseri vakalarında bu faktörler bulunmayabilir, hasta hiçbir risk faktörüne sahip olmasa da pankreas kanserine yakalanabilir" dedi.

BELİRTİLERİ İLERİ DÖNEMDE BAŞLIYOR

Pankreas kanserinin erken evrelerde belirti vermediğini, ancak hastalık ilerledikçe bazı şikâyetlere yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "İleri aşamalarda karın veya sırt ağrısı, nedensiz kilo kaybı, iştahsızlık, sarılık, sindirim problemleri, yeni gelişen veya kontrolsüz diyabet, idrarda koyulaşma ve dışkı renginde değişiklik pankreas kanseri belirtileri arasında yer alır. Bu hastalığın tanısında kan testleri, ultrason, bilgisayarlı tomografi, MR, endoskopik ultrasonografi (EUS) gibi görüntüleme yöntemleri ve biyopsi uygulanır. Ayrıca EUS yöntemiyle görüntüleme yapılırken biyopsi de alınabilir" şeklinde konuştu.

Pankreas kanserinde Whipple yöntemi
Tanı konulduktan sonra hastalığın tedavi sürecine karar verildiğini belirten Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, pankreas kanserinde Whipple cerrahisinin kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, Whipple hakkında şunları söyledi:
"Whipple, pankreasın baş kısmında yer alan tümörlerin çıkarılması amacıyla yapılır. Hastalık ileri aşamalarda tespit edildiği için tümörlerin bulunduğu bölgeyi tamamen temizlemek ve kanserin yayılma riskini azaltmak için tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem robot destekli olarak da yapılabilir. İşlem sırasında pankreasın başı, oniki parmak bağırsağı, safra kesesi ve bazen mide kısmı çıkarılır."

ERKEN MÜDAHALE ŞART

Whipple cerrahisinin herkese uygulanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "Pankreas kanserinin sadece pankreasın başında ve çevre dokulara yayılmamış olması, kanserin diğer organlara veya uzak bölgelere sıçramamış olması ve cerrahi olarak tümörün çıkarılabilir olması bu işlem için önemli kriterlerdir. Bu yöntem, pankreas kanserinin erken evrelerinde ve tümörün lokalize olduğu durumlarda önemli bir tedavi seçeneği olarak kabul edilir. Bu cerrahi müdahale, hastanın yaşam süresini uzatabilir ve kanserin daha fazla yayılmasını engelleyebilir" dedi. Ancak cerrahi sonrasında hastaların genellikle bazı zorluklarla karşılaşabileceğini belirten Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "Pankreasın bir kısmı çıkarıldığı için sindirim enzimlerinin üretimi etkilenebilir. Bu durum, özellikle beslenme ve sindirim problemlerine yol açabilir. Hastalar, sindirim güçlükleri nedeniyle genellikle sindirim enzimleri kullanmak zorunda kalabilirler ve diyetlerini yeniden düzenlemeleri gerekebilir. Bu nedenle cerrahiden sonra düzenli takip, beslenme desteği ve sindirim sistemi izlenmesi büyük önem taşır" açıklamalarında bulundu.

Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak?Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak?Güncel

Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli OlduKonut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Kanser Hastalık
Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir: Huş Ağacı Özünün Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir
Sağlıkta Kan Donduran Bir Skandal Daha, Bodrum Kattaki Ölüm Tuzağı İfşa Oldu Sağlıkta Kan Donduran Bir Skandal Daha, Bodrum Kattaki Ölüm Tuzağı İfşa Oldu
Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler
ABD'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı! Yeni Salgın Alarmı, İlk Ölüm Gerçekleşti ABD'yi Örümcek Ağı Gibi Sardı! Yeni Salgın Alarmı, İlk Ölüm Gerçekleşti
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek
Show TV'nin Sevilen Dizisi Bahar'da Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Ediyor Bahar'da Flaş Ayrılık! Diziye Veda Ediyor