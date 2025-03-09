Sağlıkta Kan Donduran Bir Skandal Daha, Bodrum Kattaki Ölüm Tuzağı İfşa Oldu

Yenidoğan, göz, diyaliz derken sağlık sektöründeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Konya’nın Selçuklu ilçesinde özel bir genetik kliniğine ilişkin CİMER ve Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan şikayetler korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

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Konya’da kanser, multipl skleroz (MS), serebral palsi (SP) gibi hastalıklardan gen tedavisi yalanı adı altında 9 ila 12 bin dolar para toplayan, özel genetik kliniğin laboratuvarı mühürlendi.

12 BİN DOLARLIK TUZAK

Şikayet dilekçelerinde yazan detaylar ise kan dondurdu. Dilekçelerde klinikte MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yapıldığı belirtilirken, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret istendiği yazıldı.

Sağlıkta Kan Donduran Bir Skandal Daha, Bodrum Kattaki Ölüm Tuzağı İfşa Oldu - Resim : 1

HAYVAN KANIYLA DENEY YAPTILAR

Sözde kök hücre tedavisi yapılan klinikte hastalara ‘izotonik solüsyon’ enjekte edildiği, bodrum kattaki laboratuvarda ise hayvan kanlarıyla deney yapıldığı belirtildi.

Art arda gelen şikayetlerin ardında klinik laboratuvarı yapılan baskın sonrasında mühürlendi. Laboratuvarda, kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirildi.

Kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sağlıkta Kan Donduran Bir Skandal Daha, Bodrum Kattaki Ölüm Tuzağı İfşa Oldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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Sağlık Bakanlığı Konya
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