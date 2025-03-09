Sağlıkta Kan Donduran Bir Skandal Daha, Bodrum Kattaki Ölüm Tuzağı İfşa Oldu

Konya’da kanser, multipl skleroz (MS), serebral palsi (SP) gibi hastalıklardan gen tedavisi yalanı adı altında 9 ila 12 bin dolar para toplayan, özel genetik kliniğin laboratuvarı mühürlendi.

12 BİN DOLARLIK TUZAK

Şikayet dilekçelerinde yazan detaylar ise kan dondurdu. Dilekçelerde klinikte MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yapıldığı belirtilirken, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret istendiği yazıldı.

HAYVAN KANIYLA DENEY YAPTILAR

Sözde kök hücre tedavisi yapılan klinikte hastalara ‘izotonik solüsyon’ enjekte edildiği, bodrum kattaki laboratuvarda ise hayvan kanlarıyla deney yapıldığı belirtildi.

Art arda gelen şikayetlerin ardında klinik laboratuvarı yapılan baskın sonrasında mühürlendi. Laboratuvarda, kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirildi.

Kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: DHA