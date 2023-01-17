Uzmanı anlattı: Çocuklarda ateş nasıl düşürülür?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, enfeksiyonlar sonucunda çocuklarda görülen ateşi düşürmenin yolları hakkında ebeveynlere bilgi verdi. Çiftçi, 5 yaş altı çocuklarda görülen ateşte havaleye yatkınlığın arttığına dikkat çekti.

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Uzmanı anlattı: Çocuklarda ateş nasıl düşürülür?

Ateş, genellikle virüs ya da bakterilerin sebep olduğu enfeksiyona karşı vücudun oluşturduğu savunma mekanizmasının sonuçları arasında yer alıyor. Yüksek ateş aileleri endişelendirirken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, çocuklarda görülen ateş hakkında bilgi verdi. 

Vücutta meydana gelen bağışıklık sisteminin cevabı sonucu, vücut ısısının yükseldiğini, bunun da ateş olarak kendini gösterdiğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Ateş demek için vücut ısısının termometre ile koltuk altından 37,5 derece ve üstü, kulaktan ise 38 derece ve üstü ölçülmesi gerekir. Ateş her ne kadar enfeksiyonla savaşmak için gerekli ise de aynı zamanda beraberinde 5 yaş altı çocuklarda havale geçirme gibi durumlara yatkınlık yarattığı için düşürülmesi gerekir” dedi.

Dr. Yeşim Eker Neftçi, çocuklarda ateşi düşürmek için şu tavsiyelerde bulundu:

* Öncelikle ortam ısısı düşürülmeli.

* Bebeğin ve çocuğun üzerindeki giysiler sadece iç çamaşırı kalıncaya kadar çıkarılmalı. Bazı bebek ve çocuklarda çıplak kalmak huzursuzluk yaratabilir, ağlamaya ve de ateşi düşürmekte zorluğa sebep olabilir. Böyle durumlarda çocuğun üzerinde çok ince pamuklu kıyafetler kalabilir.

* Parasetamol ya da ibuprofen tarzı ilaçlar, bu ilaçlara alerjisi olmayan çocuklarda, kilosuna uygun dozda verilebilir. Salisilatların çocuklarda kullanımı uygun değildir.

* Ateş düşürücü ile 1 saat içinde ateşte herhangi bir düşme gözlenmediyse çocuğa ılık bir duş aldırılmalı.

* Ateş düşürürken sıvı alımı çok önemli. Bu nedenle çocuğun yeterli miktarda su içtiğinden emin olunmalı.

 
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