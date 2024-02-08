Pasif içicilerde kanser riski artıyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, sigara kullanımının akciğer kanseri üzerindeki önemli etkilerine dikkat çekti.

Pasif içicilerde kanser riski artıyor

Dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin hem kadında hem erkekte akciğer kanserinde yüksek olduğunu belirten Dr. Nail Özhan, “Akciğer kanserinin en büyük nedenlerinden olan günlük içilen sigara sayısı, sigara içme süresi, erken başlama yaşı, dumanı derin çekme ve katran miktarı ve sigara dumanına pasif olarak maruz kalınması akciğer kanseri riskini artırmaktadır” dedi.

"Pasif içicilik, kendi sigara içmediği halde çevresel tütün dumanına maruz kalınmasıdır" diyen Dr. Nail Özhan, şu uyarılarda bulundu:

“Pasif içicilik kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıklara neden olabileceği gibi akciğer kanseri riskini de artırır. Kendileri sigara içmedikleri halde ev veya işyerlerinde pasif olarak dumana maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski yüzde 20-30 artmaktadır. Çünkü sigara dumanında 7 binden fazla kimyasal bulunuyor ve bunların yüzlercesi zehirli, 50’den fazlası ise doğrudan kanser yapıcı özelliğe sahip”

Kaynak: İHA

Etiketler
Kanser Sağlık
Elinizi burnunuza götürürken bir kere daha düşünün: O hastalık parmaklardan beyne geçiyormuş! Elinizi burnunuza götürürken bir kere daha düşünün: O hastalık parmaklardan beyne geçiyormuş!
Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor... Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor...
Bu alışkanlıklar kolajeni azaltıyor: Hemen vazgeçin Bu alışkanlıklar kolajeni azaltıyor: Hemen vazgeçin
Sosa 1 çay bardağı ekleyin... Börek daha lezzetli ve çıtır oluyor Sosa 1 çay bardağı ekleyin... Börek daha lezzetli ve çıtır oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!
Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı: Dev yapım, zirveyi kimseye bırakmadı Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı
Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...' Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...'