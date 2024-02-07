Elinizi burnunuza götürürken bir kere daha düşünün: O hastalık parmaklardan beyne geçiyormuş!

Elini burnuna sık götürenler büyük bir hastalığa yakalanma riski altında olabilir. Daily Star'da yer alan habere göre bir çalışma burnunuzu karıştırmanın Alzheimer hastalığına yol açabileceğini gösterdi.

Burun karıştırmak her ne kadar zararsız bir alışkanlık gibi görünse de aslında bazı endişe verici sonuçlar doğurabiliyor. Mynet'in aktardığına göre yeni araştırmalar, bunun insanlarda hafıza sorunlarını beraberinde getirebileceğini ortaya çıkardı. Yakın zamanda Western Sydney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından bir araya getirilen ve Biomolecules dergisinde yayınlanan nörolojik hastalıkların arkasındaki mekanizmalara ilişkin düzinelerce yayınlanmış çalışma üzerinde bir inceleme yapıldı. Bu çalışmaların neticesinde Burun karıştıranların Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Raporda ekip şunları kaydetti: "Alzheimer hastalığındaki nöroinflamasyon kısmen viral, bakteriyel ve fungal patojenlerin burun ve koku alma sistemi yoluyla beyne girmesinden kaynaklanabilir." Rinotillexomania, kronik burun karıştırmayı tanımlamak için kullanılan tıbbi terimdir ve mikropların hassas burun boşluğuna girmesine neden olarak beyinde iltihaplanmaya yol açabilir. Bu, mikropların birikmesi sonucu meydana geldiğinde, amiloid beta proteinlerinin zararlı bir şekilde birikmesine yol açabilir.

Uzmanlar bunun Alzheimer tanısı alan kişilerin beyinlerinde yaygın olduğunu söylüyor. Nörodejeneratif durum demansın en yaygın şeklidir. Şu anda bilim insanları insanlarda Alzheimer'a neyin yol açtığını tam olarak söyleyemiyor ancak hastaların beyinlerinde tau adı verilen bir proteinin oluştuğu tespit edildi. Bu vücudun bağışıklık tepkisi ile ilişkilidir. Bağışıklık hücreleri istilalarla çok sık tetiklendiğinde, araştırmacılar inflamasyonun vücutta neden olduğu stresin çeşitli hastalıklara yol açabileceğini düşünüyor.

Ekip şunları ekledi: "Son yıllarda ortaya çıkan araştırmalar, AD'de nöroinflamatuar süreçlerin başlatılmasında veya hızlandırılmasında harici, istilacı patojenlerin olası rolünü araştırdı. Koku alma sistemi göz önüne alındığında, patojen girişi için makul bir yolu temsil eder. Beyinle doğrudan anatomik bağlantısı ve Alzheimer'ın erken evrelerindeki rolü."

"Covid-19'dan öğrenilen derslerden biri, sık sık el yıkama ve dezenfektan kullanımı yoluyla el hijyeninin değeridir" dediler. "Bu rutin hijyenik prosedürlerin, tedavisi olmayan burun toplayıcılar için zorunlu rutin prosedürler olmasını öneriyoruz."