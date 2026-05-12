Uzayan Burun Akıntısına Dikkat: Çocuğunuz Hasta mı Yoksa Alerjik mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğadaki polen yoğunluğunun artması, çocuk polikliniklerinde bahar mesaisini başlattı. Nev Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Cemalettin Güneş, son haftalarda polen alerjisine bağlı başvurularda belirgin bir artış yaşandığını ifade ederek aileler için hayati bilgiler paylaştı.

SOĞUK ALGINLIĞI MI, BAHAR ALERJİSİ Mİ?

Ailelerin en sık yaptığı hatanın alerjiyi geçmeyen nezle sanmak olduğunu belirten Dr. Güneş, iki durum arasındaki farkı şöyle özetledi:

"Soğuk algınlığı genellikle bir haftada düzelir. Eğer çocuğun burun akıntısı, hapşırık krizleri ve göz kaşıntısı haftalarca sürüyorsa bu enfeksiyon değil, alerjidir."

BELİRTİLER BURUN SİLME VE GÖZ OVALAMA

Hastalıkların çocuklardaki belirtileri ise şöyle:

Alerjik Rinit (Saman Nezlesi): Burun tıkanıklığı ve sık hapşırma. Çocuklar genellikle burunlarını yukarı doğru silme hareketi yapar.

Burun tıkanıklığı ve sık hapşırma. Çocuklar genellikle burunlarını yukarı doğru silme hareketi yapar. Alerjik Konjonktivit: Gözlerde yanma ve sulanma. Çocuklar gözlerini sürekli ovalama eğilimindedir.

Gözlerde yanma ve sulanma. Çocuklar gözlerini sürekli ovalama eğilimindedir. Alerjik Astım: Gece artan öksürük krizleri, eforla gelen nefes darlığı ve hırıltı.

HANGİ ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA?

Dr. Güneş, ailesinde alerji veya astım öyküsü olan, daha önce egzama geçirmiş ya da sigara dumanına maruz kalan çocukların "yüksek risk" grubunda olduğunu hatırlattı. Bu çocukların bahar döneminde çok daha yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

"Polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabah erken saatlerde ve rüzgârlı havalarda çocuğun dışarı çıkışını sınırlandırın. Şurup, burun spreyi veya inhaler tedavilerle şikayetler kontrol altına alınabilir; ancak her tedavi planı çocuğa özel olmalıdır. Şikayetlerin tetikleyicisini bulmak için gerekli durumlarda alerji testlerinden kaçınılmamalıdır."

Kaynak: İHA