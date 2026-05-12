Avrupa’da Hantavirüs Alarmı! 12 Sağlık Çalışanı Karantinaya Alındı

DSÖ, hantavirüs salgınında doğrulanmış vaka sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı. Hollanda’da virüslü örneklerle temas eden 12 sağlık çalışanı karantinaya alındı.

Avrupa’da hantavirüs kaynaklı endişe büyürken, Hollanda’da bir hastanede görev yapan 12 sağlık çalışanı tedbir amacıyla karantinaya alındı. Euronews Türkçe'nin haberine göre Hollanda’nın Nijmegen kentindeki Radboudumc Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının hantavirüs taşıyan bir hastaya ait kan ve idrar örnekleriyle temas ettiği belirtildi. Numunelerin işlenmesi sırasında en üst düzey biyogüvenlik protokollerinin tam olarak uygulanmadığı ifade edildi.

6 HAFTA BOYUNCA TAKİP EDİLECEKLER

Hollanda Sağlık Bakanı Sophie Hermans, enfeksiyon riskinin düşük olduğunu ancak virüsün ciddiyeti nedeniyle önlem alındığını söyledi. Karantinadaki personelin 6 hafta boyunca takip edileceği açıklandı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, lüks kruvaziyer gemisi MV Hondius bağlantılı salgında doğrulanmış vaka sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu. Kurum ayrıca iki şüpheli vakanın daha incelendiğini bildirdi. Salgında şimdiye kadar biri Alman, ikisi Hollandalı olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Virüsün normal şartlarda kemirgenlerden bulaştığı, ancak nadir durumlarda yakın temas yoluyla insandan insana geçebildiği belirtildi. İspanya, Fransa ve ABD’de de Hondius gemisinden dönen bazı yolcuların karantinaya alındığı ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

