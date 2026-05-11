Sofradaki Gizli Tehlike: Sağlığın Şifresi 1 Çay Kaşığında Saklı

Acıpayam Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Diyetisyen Efsun Özdemir Arık, toplumda bilinçli beslenme alışkanlıkları oluşturmayı hedefleyen "Dünya Tuza Dikkat Haftası" kapsamında hayati açıklamalarda bulundu.

Tuzun insan vücudu için iki ucu keskin bir bıçak olduğunu ifade eden Arık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının 5 gramın (yaklaşık 1 çay kaşığı) altında tutulması gerektiğinin altını çizdi. Vücuda eksik alındığında halsizlik ve kas kramplarına yol açan tuzun, fazla tüketildiğinde ise organları iflasa sürüklediğini vurguladı.

FELÇ VE KALP KRİZİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Aşırı sodyum alımının insan anatomisi üzerindeki yıkıcı etkilerini sıralayan Diyetisyen Arık, "Fazla tuz, vücudun su tutmasına ve kronik ödem şişkinliklerine neden olur. En büyük zararı ise doğrudan damar yapısına verir. Damarları gererek yüksek tansiyona (hipertansiyon) zemin hazırlar. Kalp krizleri, felç, böbrek yetmezliği ve kemik erimesi gibi kronik rahatsızlıkların arkasında hep o fazla kaçırılan tuzluk yatmaktadır" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Arık ayrıca, çocuk yaşta kazanılan tuzlu beslenme alışkanlığının, ileriki yaşlarda geri dönüşü zor sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek aileleri uyardı.

İŞTE SAĞLIKLI BESLENME FORMÜLLERİ

Sağlıklı bir yaşam sermayesi için günlük tuz tüketimini azaltmanın pratik yollarını paylaşan Arık, şu önerilerde bulundu:

Tadına bakmadan tuz atmayın: Yemeklerin lezzetini kontrol etmeden tuz ekleme alışkanlığından tamamen vazgeçilmelidir.

Masadan tuzluğu uzaklaştırın: Sofrada sürekli tuzluk bulundurmak, psikolojik olarak gereksiz tuz kullanımını tetikler.

Baharatların gücünden yararlanın: Yemeklere tat vermek için nane, kekik, pul biber, sarımsak ve limon gibi doğal aromalar tercih edilmelidir.

Paketli gıdalara mesafe koyun: Ev yapımı yemeklere ağırlık verilmeli; işlenmiş, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalıdır.

Hipertansiyon hastalarına özel yasak: Yüksek tansiyon hastaları salamura, turşu, şalgam, soda, tuzlu salça, tuzlu zeytin, peynir ve ekmek tüketiminden kesinlikle kaçınmalıdır.

Kaynak: İHA