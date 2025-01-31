Ustasından 'Çapraz Bulaş' Uyarısı: Bunlara Dikkat Edilmezse Ölümcül Olabilir!

Adanalı kebapçı, et ve tavuk kesilen bıçakların ayrı kullanılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde ciddi zehirlenmelerin yaşanabileceği konusunda uyardı. Temizlik ve hijyenin önemine vurgu yapan usta, mutfakta dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Ustasından 'Çapraz Bulaş' Uyarısı: Bunlara Dikkat Edilmezse Ölümcül Olabilir!

Gıdalarda çapraz bulaşma, mikroorganizmanın maruz kaldığı bir yüzeyden, bulaşma olmamış başka bir yüzeye bulaşma olması olarak tanımlanıyor. Çapraz bulaşma gıdadan gıdaya, ekipmandan gıdaya, temas yüzeyinden gıdaya, insandan gıdaya gibi birçok şekilde bulaşabiliyor. Bulaş olması ise ciddi zehirlenmelere yol açıyor.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, et kesilen bıçakla tavuk, tavuk kesilen bıçakla da et kesilmemesi gerektiği konusunda hem vatandaşlara hem de çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Ustasından 'Çapraz Bulaş' Uyarısı: Bunlara Dikkat Edilmezse Ölümcül Olabilir! - Resim : 1

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, “Et bıçağı ve et tahtası tavuk bölümünden ayrı olmak zorunda. Çünkü tavuk ve etin çapraz bulaşması olabilir. Bu da zehirlenmeye ve hastalanmaya yol açar. Et ve tavuğun dolapları, doğranma yeri, bıçak ve tahtaları ayrı olmalı. Yıllar önce biz bunun eğitimini aldık. Hiçbir zaman tavuk ve eti aynı yere getirmedim. Çünkü sağlık bizim için her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

Ustasından 'Çapraz Bulaş' Uyarısı: Bunlara Dikkat Edilmezse Ölümcül Olabilir! - Resim : 2

Tavuğun zehirlenmeye çok çabuk yol açtığını belirten Aydın, “Tavuk, zehirlenmeye en elverişli olan üründür. Ette zehirlenme kolay kolay olmaz. Eğer et çok bayatsa veya ocakta is yaparsa zehirlenme olur. Tavuğun ise hafif beklemede ve sıcakta kalması zehirlenmeye yol açar. Ustalarımıza her gün uyarıda bulunuyorum. Tavuk yerini, et yerini, sebze yıkama yerini ayırıyorum” dedi.

"YAĞ KALINTILARI ZEHİRLER"

Kebapçılardaki temizlenmeyen bacaların da zehirlenmeye yol açabileceğini vurgulayan Yaşar Aydın, “Eğer baca temizlenmezse kebap ocağı bacasının içinden akan yağ kalıntıları kebabın üstüne dökülür ve o da zehirlenmeye yol açar. Biz buradan para kazanıyorduk buraya da bakmamız lazım. Bütün kazancı almak olmaz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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