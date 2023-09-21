Her 8 erkekten birinde bu risk var

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Penbegül, prostat kanseri açısından her 8 erkekten birinin risk taşıdığını belirtti.

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Her 8 erkekten birinde bu risk var

Bursa’daki bir firmanın erkek çalışanlarıyla bir araya gelen Hayat Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Penbegül, prostatın teşhisi ve tedavisi konusunda bilgileri aktardığı seminerde, uyarılarda bulundu.

Penbegül, “Tüm kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis tedavi açısından hayati önem taşıyor. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi sonucunda erken teşhiste önemli aşamalar kaydedildi, bu sayede prostat kanserinden yaşamını yitirenlerin sayısı azaldı. Prostatın belirtileri ise idrar yapmaya başlamada gecikme, idrar hızının düşmesi yani işemenin zayıflaması, idrar sonrası damlama ve yetersiz boşalma hissidir. Prostat nedeniyle sık idrara çıkma ve ani sıkışma bir süre sonra dayanılmaz hale gelir" dedi.

Prostat kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, prostat kanserinin kesin nedenlerinin bilinmediğini ve yaş ilerledikçe riskin arttığını belirten Penbegül, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riskinin diğer insanlara göre ciddi derecede arttığına ve 50 yaşından itibaren yılda bir kez PSA testi yapılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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