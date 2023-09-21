Alzheimer için yeni bir ilaca onay verildi

Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Amerikan Sağlık ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Alzheimer hastalığının tedavisi için yeni bir ilaca onay verdiği açıkladı.

Alzheimer için yeni bir ilaca onay verildi

Türkiye Alzheimer Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek ve hastalığın tedavisi için yaşanan son gelişmeleri aktarmak için dün İstanbul’da bir toplantı düzenledi.

Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, FDA'nın onay verdiği Alzheimer ilacına Sağlık Bakanlığı’ndan da onay geldiğini söyledi.

Ancak firma bazında görüşmelerin yapılmaması sebebiyle henüz Türkiye’de bu ilaç yok. İlacın maliyeti ise yıllık 25 bin dolar civarında. Bazı hastalar ilaca sadece bireysel olarak ulaşabiliyor.

Dr. Bilgiç, Türkiye’de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası olduğunu belirtti.

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