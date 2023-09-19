Fahrettin Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "‘Eris’ adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok" açıklamasında bulundu.

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Fahrettin Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Eris varyantıyla ilgili bilgi verdi.

Koca, "Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. ‘Eris’ adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok" dedi.

Bakan Koca’nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Koronavirüs, ta salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. ‘Eris’ adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim."

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