Hindistan'da Nipah virüsü alarmı: Koronavirüsten daha öldürücü

Hindistan'da Nipah virüsü son haftalarda 6 kişiye bulaşırken, 2 kişinin ölümüne neden oldu.

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Hindistan'da Nipah virüsü alarmı: Koronavirüsten daha öldürücü

Hindistan'ın Kerala eyaleti, Kovid-19'dan daha öldürücü olduğu açıklanan Nipah virüsüyle mücadele ediyor. Küresel bir salgına yol açma endişeleriyle karşı karşıya olan bu bulaşıcı ve ölümcül virüs, son haftalarda Kerala'da altı kişiye bulaşarak iki kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde son günlerde Kovid-19'dan daha öldürücü olduğu açıklanan Nipah virüsüyle mücadele ediliyor. Paramiksovirüsler ailesine ait olan ve bulaşıcı özelliği bulunan Nipah virüsü, son haftalarda Kerala'da altı kişiye bulaşarak iki kişinin ölümüne neden oldu.

Virüs, ilk kez 1998'de Malezya ve Singapur'da domuz besicilerinde görüldü. Kontrol altına alınması için Malezya'da bir milyon domuz itlaf edildi ve yaklaşık 300 vakaya ve 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Singapur'da da bir kişinin ölümüne sebep oldu.

Bangladeş'te de 2001'den bugüne kadar 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Nipah virüsü, Kerala'da son beş yıl içinde dördüncü kez ortaya çıktı.

TEST UYGULAMASI ARTIRILDI

Kerala eyaleti, salgınla mücadelede sıkı tedbirler alıyor. Virüsün yayılmasını engellemek için test uygulamaları artırıldı, enfekte kişiler karantinaya alındı ve sağlık çalışanlarına bulaşma riski en aza indirildi. Ayrıca, karantina koğuşları ve tedavi merkezleri kurularak enfekte kişilere hızlı tedavi sağlanıyor.

Ulusal Viroloji Enstitüsü, virüsün neden Kerala'da tekrar ortaya çıktığını henüz bilmediğini belirtiyor. Halen enfekte olan dört kişi bulunurken, 1233 temaslı kişinin 352'si yüksek risk altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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