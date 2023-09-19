Grip aşılarında gereksiz mevzuat engeli: TEİS Başkanı Saydan konuştu, 'yorulduk, sistem basitleştirilmeli'

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların eczanelerde mevzuat engeline takıldığını belirtti.

Saydan, yaptığı açıklamada, grip aşılarının eczanelere kısıtlı sayıda ve belirli mevzuat çerçevesinde gönderildiğini ifade ederek, "Grip olan hastalar eczanelere aşı almaya geldiğinde aşı bulamıyorlar. Yazdırdıkları reçetenin sisteme girilip talep oluşturulması ve deponun da bu talebe istinaden aşı göndermesi gerekiyor. Grip aşılarının bu mevzuat engelini aşmak için geçirdiği gereksiz süreden dolayı kronik hastalar için endişeleniyoruz" dedi.

Saydan, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Son birkaç yıldır grip aşısını yaptıracak hastalar risk durumuna göre kademelendirilerek, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara öncelik veriliyor. E-nabız sistemine göre aşı yaptırma hakkı olduğunu gören hastaların aile hekimliklerine gidip reçetem sistemi üzerinden yazılmış elektronik reçeteleri ile eczanelere başvurması, eczanenin de sistem üzerinden kayıt yaparak talep oluşturması gerekiyor.

MEVZUAT ENGELİ

Aşı talebi oluşturulduktan sonra depodan eczaneye gelen aşı hastaya verilebiliyor. Bu da bir tek aşı için sistemlerde eczane tarafından 4 defa işlem yapılmasını, hastanın da eczaneye en az iki sefer gelmesini gerektiren bir mevzuat engeli oluşturuyor. Çoğunluğu yaşlı olan hastalar aynı gün eczaneye gelemiyor ya da aşı aynı gün eczaneye gelmiyor.

Hasta da bir dahaki gelişini sağlık sorunları yüzünden erteliyor. Özellikle kronik hasta vatandaşlar aşılarını zamanında yaptıramadığından risk altında kalıyor. Biz eczacılar olarak grip aşılarının bu kadar çok mevzuat engeliyle eczanelere ve hastalara ulaştırılmasından yorulduk, sistemin basitleştirilmesini ve hak sahiplerine kolaylıkla ulaştırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını istiyoruz."

TEİS Başkanı Nurten Saydan.

DÜNYADA HER YIL 650 BİN KİŞİ GRİPTEN DOLAYI ÖLÜYOR

Türkiye’de grip aşısı yaptırma önceliği verilen 8 milyon 245 bin 65 yaş üzeri olan kişi ve 22 milyon kronik hasta bulunduğunu aktaran Saydan, gribin hızla yayılabilen bir hastalık olduğunu ve her sene değişebilen virüsün farklı tiplerinin hastalığa neden olduğunu kaydetti. Saydan, "Bu sebeple, gribe karşı her sene aşılanmak gerekiyor" dedi.

DSÖ verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıktığını ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısının 650 bini bulduğunu belirten Saydan, şöyle devam etti:

"Bu veriler gösteriyor ki, grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemin hemen öncesidir. Eylül ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer."

Saydan, grip aşı sayısının artması gerektiğini ifade etti.