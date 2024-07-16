Sıtma ile Mücadelede Yeni Umut Işığı: Uygulanmaya Başladı

Sıtma ile mücadelede önemli bir gelişme yaşandı.R21/Matrix-M adı verilen yeni tür sıtma aşısı, ilk kez Fildişi Sahili'nde uygulamaya alındı. Bu, sıtma ile mücadelenin gidişatını değiştirebilecek büyük bir adım olarak görülüyor.

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Sıtma ile Mücadelede Yeni Umut Işığı: Uygulanmaya Başladı

Sıtma salgınına karşı üretilen 'R21/Matrix-M' adı verilen yeni bir tür aşının ilk kez Fildişi Sahili'nde uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Oxford Üniversitesinden Adrian Hill, basına yaptığı açıklamada, aşının, 2 yaş altı yaklaşık 250 bin çocuğa uygulanacağını belirterek, 'R21/Matrix-M' olarak bilinen 3 dozluk aşının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandığını ifade etti.

Geliştirdikleri yeni aşının ilk kez Batı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili'nde uygulandığı bilgisini paylaşan Hill, Fildişi Sahili'ndeki uygulamanın, sıtma kontrolünde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini vurgulayarak, aşının yakında Afrika'daki tüm ülkelerce kullanılabilir olmasını umduklarını kaydetti.

Fildişi Sahili Sağlık Bakanı Pierre Demba, sıtmaya karşı çocukları korumada kararlı olduklarını dile getirerek, "Onlar ülkemizin geleceğidir." dedi.

DSÖ, sıtmaya karşı geliştirilen ilk aşı olan 'RTS,S'yi 2021'de onaylarken, 'R21/Matrix-M' adı verilen ikinci aşıyı da geçen yıl önerdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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