Şifa Dağıtan Mağaranın Sırrı Çözüldü, İçeri Giren Hasta Sapasağlam Çıkıyor

İlginç atmosferi, doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda kişinin akın ettiği Tuz Mağaraları, bu yıl da çok sayıda ziyaretçiye kapısını araladı. İçerdiği tuz madenlerinin sağlık açısından faydalı olduğu bilinen mağara, astım ve solunum yolu hastalıklarıyla mücadele edenlerin son rotası oldu.

Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam eden mekan, iç kısmındaki sabit sıcaklıkta da herkesi etkiledi.

'CEZBEDEN BİR GÜZELLİĞİ VAR'

Mağarayı görmek için Kars’tan gelen Mahmut Bozkurt, şöyle konuştu: Burayı merak ettiğimiz için Kars’tan geldik. Yazın gelmeyi düşünüyordum, bir türlü nasip oldu şimdi geldik. Gezdik biraz soğuk gideceğiz. Burası çok güzel bir yer cezbeden bir güzelliği var. Turistik bir yer herkesin gelmesini bekliyoruz. Yazın akrabalarımızla da gelmeyi düşünüyoruz.

Kaynak: İHA