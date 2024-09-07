Salgınlar Neden Bitmiyor? Uzmanlardan Maymun Çiçeği Virüsüyle İlgili Dikkat Çeken Uyarı

Uzmanlar, "Maymun çiçeği virüsü" vakalarının artış göstermesiyle birlikte, gelecekteki salgınların önlenmesi için insanlığın doğa ile ilişkisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Fransız klinik immünoloji profesörü ve Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) bağlı aşı uzmanı Jean-Daniel Lelievre ile Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Maymun çiçeği virüsü" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TEMAS ARTTIKÇA BU TÜR SALGINLAR GÖRECEĞİZ"

Lelievre, insanların yeni salgınların yaklaşmakta olduğunu bilmesine rağmen eski yaşam tarzlarına geri döndüklerini ifade ederek, “Salgınlar yaşam tarzımız ve iklim değişikliği ile doğrudan ilişkili. Doğal yaşam ortamımızda alışık olmadığımız bir temas var ve bu durum bazı patojenlerin yayılmasına neden oluyor. İnsanlar arasındaki temasın artmasıyla bu tür salgınları göreceğiz” dedi.

Çevreyi tahrip ettikçe, virüs taşıyan hayvanlarla daha fazla temas kurulduğunu ve bunun sonucunda virüslerin insanlar arasında adaptasyon geçirdiğini belirten Lelievre, HIV enfeksiyonunun da benzer bir süreçten geçtiğini savundu. HIV'in Afrika'da uzun süre sınırlı kaldığını, ancak bölgenin kolonileştirilmesinin ardından hızla mutasyona uğradığını vurguladı.

"ARTIK UYANMAMIZ GEREKİYOR"

Lelievre, “Aşı ve strateji geliştirebiliriz ama çevreyi değiştirmediğimiz sürece bu sorunlar tekrarlanmaya devam edecek” tespitinde bulundu. Ayrıca, "Maymun çiçeği" için önceden yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek, siyasetin salgına hazırlıksız olduğunu savundu. “Kovid-19'dan sonra hiçbir şey öğrenmemiş gibi görünüyoruz. Artık uyanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

PROF. CEYHAN'DAN UYARI

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, bu tür virüslerin ana konaklarının her zaman "vahşi hayvanlar" olduğunu ve insanların bu hayvanlarla teması ile doğal yaşam alanlarına müdahalesinin, zararsız virüslerin insanlarda salgına dönüşmesine yol açtığını belirtti. Ceyhan, “Maymunlarla temas etmez ve onları doğal ortamlarında bırakırsanız, bu hastalık sizi etkilemez. Ancak, insanın açgözlülüğü doğaya zarar veriyor ve bu da salgın olarak geri dönüyor” dedi.

"SALGINLARLA MÜCADELE SAHADA YAPILMALI"

Zika virüsü ve dang humması gibi diğer salgınların varlığına da dikkat çeken Ceyhan, “Kovid-19'dan ders çıkarmamız gereken şey, salgınlara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğidir. Ancak bu zihniyeti hala geliştiremedik” şeklinde konuştu. Kovid-19 sonrası ortak önlemler ve laboratuvar çalışmalarının finansman eksikliği nedeniyle durdurulduğunu ifade eden Ceyhan, “Salgınlarla mücadele, sahada yapılmalıdır. Yardım edebilecek ve virüsün yayılmasını önleyebilecek birçok ülke var” diyerek önemli bir mesaj verdi.

Kaynak: AA