Uzmanı Uyardı, Bunlara Dikkat Edin! Çocuklar İçin Maymun Çiçeği Riski

Tüm dünya koronavirüs pandemisi sonrası şimdi de maymun çiçeği riskiyle karşı karşıya. Son 2.5 yılda 100 binin üzerinde vakanın ve 200'ün üzerinde ölümün bildirildiği maymun çiçeğine ilişkin resmi açıklamalara göre Türkiye'de herhangi bir vaka yok.

MAYMUN ÇİÇEĞİ KİMLERDE AĞIR SEYREDİYOR?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Özdemir, 2 ila 4 hafta arasında iyileşen bir hastalık olduğunu belirterek, "Bağışıklık sistemi bozulmuş, bağışıklık sistemini bozan ilaç alan kişilerde ve çocuklarda bir miktar ağır seyretmekte. 2022 Kasım’ından itibaren görülen salgında ülkemizde de çeşitli vakalar görüldü. Ancak 2024 yılında ülkemizde doğrulanmış henüz bir vaka bildirimine sahip değiliz. Bizim de kliniğimizde şu ana kadar şüphelendiğimiz 3 vaka oldu. Ancak yapılan tetkiklerinde virüs saptanmadı. 3 hastamız da çocuktu ve 3 yaş ila 6 yaş arasındalardı. Ancak saptanmadı. Henüz biz de vaka yok. Şu ana kadar da Türkiye’de bilinen bir vaka tespiti yok" dedi.

HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?

Prof. Dr. Özdemir, hastalığın koronavirüsteki gibi solunum yoluyla bulaşmadığına dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Maymun çiçeği hastalığı direkt temasla bulaşan bir hastalık. Bu açıdan şanslıyız. Hatta çok enfekte bireylerle yakın temas halinde, cinsel temas durumlarında, ortaya çıkan bir tablo, bulaş şekli var. Çocuklarda şöyle bir risk söz konusu; kişi enfekte olduğunu bilmeden çarşaflara, havlulara ya da diğer yüzeylere sekresyonlarını bulaştırırsa ve ortak kullanım gibi durumlarda çocuklar buralardan daha kolay bir şekilde bulaş kaynağına maruz kalabilir. Çünkü oyuncaklarla oynuyorlar, birtakım şeyler de yapıyorlar, bu durumdan dolayı temasları fazla olduğu için de bir miktar artış olabilir. Ama esas olarak cinsel yolla bulaştığı için çok da artmış bir risk söz konusu değil çocuklar açısından. Hastalık esas insandan insana bulaş şeklinde oluşmaktadır. Başka bir bulaş şekli yok. Hastalık şüphesi olan kişilerle yakın temastan kaçınmak gerekiyor. Temas kurallarına uymamız gerekiyor. Ellerimizi sürekli sabunlu suyla yıkamak gerekiyor."

Kaynak: DHA