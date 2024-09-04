Yakıt Tankeri Devrildi; Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yakıt tankeri devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yakıt Tankeri Devrildi; Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda gece saatlerinde Mehmet Erdek (53) idaresindeki yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle yola devrilen tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Erdek'in cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Trafik kazası
Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda
İtfaiye Duvara Sıkışan Kediyi Böyle Kurtardı İtfaiye Duvara Sıkışan Kediyi Böyle Kurtardı
15 Gündür Hiçbir İz Yok! Narin, Mezarlıkta Aranıyor Narin, Mezarlıkta Aranıyor
Hemşire Eşini 'Evlilik Yıldönümünde' Katletmişti: Adliyeye Sevk Edildi Hemşire Eşini 'Evlilik Yıldönümünde' Katletmişti: Adliyeye Sevk Edildi