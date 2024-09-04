15 Gündür Hiçbir İz Yok! Narin, Mezarlıkta Aranıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan ve 21 Ağustos’ta Kuran kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları 15 gündür devam ediyor.

Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı. 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi. Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

MEZARLIKTA İNCELEME

Bugün ise Narin'in yaşadığı mahalledeki mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı. Çalışmalar kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama yapılıp kayıt alınıyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kuran kursuna giden Narin Güran kaybolmuştu. Soruşturma kapsamında ilk olarak Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E. Güran kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince ağabey serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında arama çalışmalarının 11'inci gününde Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmıştı. Amca Salim Güran 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.

Tutuklanan Salim Güran'nın avukatı karara tepki göstermişti. Güran'ın avukatı Seda Toğrul, yazılı açıklamasında ortada Narin'e ait bir cesedin bulunmadığı halde "Kasten öldürme" suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Toğrul, "Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında Narin'in amcasının neden tutuklandığı sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:

"Burada sadece kasten öldürme şüphesi değil, yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Her iki suç bakımından kuvvetli şüphe olduğu kanaatine vardığı için Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararı verdi. Kasten öldürme şüphesi de var yargıda, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Her iki suç yönünden soruşturma yürütülüyor. Tabii sağ salim bulunduğu zaman zaten kasten öldürme suçu gerçekleşmemiş olur. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuyla ilgili şüphe devam ederse o yine yargının takdirinde olan bir husus. Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütülmesi bakımından bu iki suç yönünden tutuklamaya sevk edildi."

Soruşturmada diğer delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran Tunç, "Gerek adli tıp, gerek diğer çalışmalar devam ediyor" demişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA