Sahte İlaç Uyarısı: Orada Satışı Yapılan İlaçlardan Uzak Durun

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, kaçak ve sahte ilaç konusunun halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğunu vurgulayarak, "İnternette veya eczane dışı farklı mecralarda satışı yapılan ilaçların hepsi sahtedir. Sonu ölüme kadar uzanabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi için internet üzerinden satılan ilaç ve diğer sağlık ürünlerinden uzak durulmalıdır" dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, İstanbul Emniyeti tarafından dün 73 bin kutu kaçak ve sahte ilaç ele geçirildiğinin açıklandığını belirterek, bu ilaçların halk sağlığını ciddi boyutta tehdit ettiğini vurguladı. Üney, şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyeti'nin yaptığı son operasyonla, kanser, diyabet ve böbrek hastalarının tedavilerine yönelik piyasa değeri 150 milyon lira olan yaklaşık 73 bin kutu kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi. Bu umut tacirleri eğer yakalanmamış olsaydı çok sayıda hastamızın sağlığını tehlikeye atacaklar, hatta ölüme kadar gidecek sağlık riskleri yaratacaklardı. İlacın ve ilaç kategorisinde değerlendirilmesi gereken sağlık ürünlerinin üretiminden, güvenilir saklama koşullarına; dağıtımından akılcı yani doğru kullanımına kadar tüm süreçler eczacı gözetiminde olmalıdır. Sadece hastalarımızı değil, tüm vatandaşlarımızı çok net şekilde uyarıyoruz; internette veya eczane dışı farklı mecralarda satışı yapılan ilaçların hepsi sahtedir.

‘İLACA VE SAĞLIĞA DAİR TÜM ÜRÜNLERİN DOĞRU VE YASAL TEK ADRESİ ECZANELERDİR’

Sonu ölüme kadar uzanabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi için internet üzerinden satılan ilaç ve diğer sağlık ürünlerinden uzak durulmalıdır. İlaca ve sağlığa dair tüm ürünlerin doğru ve yasal tek adresi sadece eczanelerdir."

Kaynak: ANKA