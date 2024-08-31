DSÖ'den Endişe Verici Rapor: Gençler İlişkide Korunmuyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa, Orta Asya ve Kanada'da yaptığı araştırmalarda, ergenlik çağındaki gençlerin kondom kullanma oranlarında ciddi bir düşüş olduğu ortaya çıktı.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

DW Türkçe'nin haberine göre raporda, 42 ülkede 242 binden fazla 15 yaşındaki gencin verileri incelendi. Verilere göre, gençler arasında korunmasız birliktelik, 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle Avrupa'da her beş erkek çocuğundan biri ve her yedi kız çocuğundan biri daha önce cinsel ilişkiye girdiğini belirtti.

Rapor, bölgeler arasında büyük farklar olduğunu da ortaya koydu. Örneğin Grönland'da genç kızların yüzde 61'i ve erkeklerin yüzde 50'si korunmasız cinsel ilişkiye girdiklerini ifade etti. Öte yandan İsviçre, Almanya ve Fransa'da gençlerin çoğu cinsel ilişki sırasında korunduklarını belirtti.

CİNSELLİK EĞİTİMİ VERİLMELİ

Uzmanlar, bu eğilimin gençler arasında cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve istenmeyen hamileliklerin artmasına neden olabileceği konusunda uyardı. Avrupa'da cinsel yolla bulaşan hastalıklar son yıllarda artış gösteriyor. Özellikle bel soğukluğu ve frengi vakalarındaki artış dikkat çekiyor.

Raporda, gençlerin cinsel sağlık konusunda daha iyi eğitilmesi gerektiği vurgulandı. DSÖ, okullarda kapsamlı bir cinsellik eğitiminin önemine dikkat çekti.